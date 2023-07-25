ما سبب تأخر حسم نادي الاتحاد لصفقة فابينيو؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن صفقة انتقال البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان ليفربول الإنجليزي، إلى نادي اتحاد جدة السعودي، باتت مُهدَّدةً بالفشل.



وأكدت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية أنه رغم التزام جميع الأطراف بالصفقة فإن انتقال فابينيو إلى الاتحاد السعودي في خطر، مشيرةً إلى أن اللاعب يترقب العودة إلى تدريبات "الريدز " يوم غدٍ الأربعاء.



وأضافت الصحيفة البريطانية أن السبب الحقيقي في فشل المفاوضات يتمثل في وجود بطء وتأخير في عملية الاتفاق بين الناديين الإنجليزي والسعودي، مؤكدةً أن تعثّر الصفقة غير مرتبط تمامًا بكلاب "بول دوغ" الفرنسية التي يمتلكها فابينيو، حسبما كشفت عنه بعض المصادر الصحفية في اليومين الماضيين.



وذكرت الصحيفة أن الاتحاد عرض مبلغًا قيمته 40 مليون جنيه إسترليني لضم فابينيو هذا الصيف، لافتة إلى أن ليفربول لن يمانع رحيله صوب مسابقة الدوري السعودي، بعدما عزز "الريدز" خط وسطه بالثنائي، الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير والمجري دومينيك سوبوسلاي.



وخلال مسيرته مع ليفربول، خاض فابينيو 219 مباراة مع الفريق الإنجليزي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 10 أهداف وقدّم 11 تمريرة حاسمة، وينتهي عقده مع ناديه في يونيو/ حزيران 2026.



وحصد النجم البرازيلي مع "الريدز" كافة الألقاب الممكنة (لقب واحد في كل من بطولات الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، ودرع الاتحاد الإنجليزي "الدرع الخيرية سابقًا"، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية).



يُذكر أن نادي الاتحاد تعاقد هذا الصيف مع الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي، وكان البرتغالي جواو فيليبي "جوتا" ثالث صفقات بطل دوري روشن السعودي على صعيد اللاعبين الأجانب.

المصدر / فلسطين اونلاين