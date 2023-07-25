اللاعب الذي قرر برشلونة التخلص منه في الميركاتو الصيفي

يسعى نادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني، للتخلص من لاعبه فيران توريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد أن تم استبعاده من حسابات المدرب تشافي هيرنانديز، وذلك حسب تقرير لصحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الثلاثاء.



وأضافت الصحيفة أن الجناح الإسباني بات أحد الأسماء المرشحة للرحيل عن الفريق من أجل تخفيض فاتورة الرواتب الباهظة التي يعاني منها النادي، تماشيًا مع قوانين اللعب المالي النظيف التي حددتها رابطة الدوري الإسباني.



وأكملت أن النادي الكتالوني يبحث عن مَخرَجٍ لتوريس حيث يأمل في الحصول على أرباح اقتصادية نظير رحيله رغم رغبته في البقاء، كما أنه لن يجعل الأمور تمر بسهولة، وأكد التقرير أن برشلونة سيتحرك في السوق سعيًا لإعارة لاعبه لموسمين أو بيعه مقابل أكثر من 40 مليون يورو، رغم معارضة اللاعب للفكرة.



وأردفت أن خيار البيع مُستبعَد لعدم وجود عروض على الطاولة من خارج إسبانيا، بينما وصلت النادي مؤشرات لاهتمام من أندية إسبانية أبرزها أتلتيكو مدريد وفياريال من أجل ضمه على سبيل الإعارة.



وختمت الصحيفة بأن برشلونة يريد التخلص من توريس في ظل وجود رافينيا وأنسو فاتي وعثمان ديمبيلي وروبرت ليفاندوفسكي في هجوم الفريق، مع احتمالية استمرار المغربي عبد الصمد الزلزولي يرى البلوغرانا أن وجود توريس في الفريق غير إيجابي.



وانضم توريس إلى صفوف برشلونة في يناير/ كانون الثاني 2022، قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو؛ لكنه فشل خلال الموسم المنقضي من فرض نفسه في التشكيل الأساسي، ولعب معظم المباريات احتياطيًّا ومع ذلك تمكن من تسجيل 7 أهداف وصنع 3 أخرى.

المصدر / فلسطين اونلاين