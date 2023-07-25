فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحتة: مقاضاة الاحتلال أمام المحاكم الدولية يصطدم بجدار المصالح معه

أمريكا: روسيا استهدفت طائرة مسيرة أمريكية فوق سوريا

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

الاحتلال يقرر إبعاد المرابطة الحلواني عن الأقصى ومنعها من السفر

الجزائر تعلن إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

17 عملًا مقاومًا خلال الـ 24 ساعة الماضية في الضفة

"حمادة": مقاومة الضفة جاهزة لرد الصاع صاعين وقلب الطاولة على الاحتلال

موقف غوارديولا من رحيل كايل ووكر عن مانشستر سيتي

السويدي إيلانغا ينتقل من مانشستر يونايتد إلى نوتنغهام فوريست

نتيجة مباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية

تفاصيل حالة نجل ليبرون جيمس بعد تعرضه لسكتة قلبية خلال التمارين

25 يوليو 2023 . الساعة 22:59 بتوقيت القدس
...
تفاصيل حالة نجل ليبرون جيمس بعد تعرضه لسكتة قلبية خلال التمارين

تعرّض بروني جيمس، النجل الأكبر لنجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس، لسكتة قلبية خلال التمارين مع فريق جامعة ساوث كاليفورنيا، وذلك وفق ما أفادت العائلة في بيان الثلاثاء.

وأفاد البيان الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس أن بروني (18 عاماً) إنهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة الاثنين.

وأضاف أنه "بالأمس أثناء التمارين، أصيب بروني جيمس بسكتة قلبية. تمكن الطاقم الطبي من علاج بروني ونقله الى المستشفى. هو الآن في حالة مستقرة ولم يعد في وحدة العناية المركزة".

وناشد البيان احترام خصوصية العائلة "وسنقوم بتزويد وسائل الإعلام بأي جديد عندما يكون هناك المزيد من المعلومات".

وقال المتحدث باسم العائلة إن "ليبرون و(زوجته) سافانا يرغبان في إرسال أعمق شكرهما وتقديرهما الى الطاقم الطبي والرياضي في جامعة ساوث كاليفورنيا على عملهم الرائع وتفانيهم في الحفاظ على سلامة الرياضيين".

ونقل موقع "تي ام زي سبورتس" عن مصادر مطلعة على ما حصل أنه تم الاتصال بالنجدة في الساعة 9:26 صباحاً الإثنين من مركز غالين التابع لجامعة ساوث كاليفورنيا حيث يلعب الفريق مبارياته ويتمرن، ونُقل بروني جيمس الذي كان فاقداً للوعي، بواسطة سيارة إسعاف الى المستشفى.

ويُعَدُ بروني موهبة مميزة صاعدة في رياضته وتوقع له كثر أن يسير على خطى والده نجم لوس أنجليس ليكرز الحالي وكليفلاند كافالييرز وميامي هيت سابقاً.

بلغ متوسطه 14 نقطة و5 متابعات و3 تمريرات حاسمة خلال عامه الثانوي الأخير في سييرا كانيون قبل أن يتخذ قراره باللعب لفريق تروجنز التابع لجامعة ساوث كاليفورنيا.

المصدر / فلسطين اونلاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#رياضة #كرة سلة #ليبرون جيمس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة