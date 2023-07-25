موقف غوارديولا من رحيل كايل ووكر عن مانشستر سيتي

سيكافح مانشستر سيتي الانكليزي من أجل الاحتفاظ بظهيره الأيمن الدولي كايل ووكر في صفوفه وعدم انتقاله الى بايرن ميونيخ الالماني، كما اعلن مدربه الاسباني بيب غوارديولا الثلاثاء.

واعتبر غوارديولا الذي يلتقي فريقه ببايرن ميونيخ في مباراة ودية الاربعاء في طوكيوـ أن ووكر البالغ من العمر 33 عاما "يُعتبر لاعباً هاماً جداً لنا".

واضاف "يملك ووكر ميزات معينة من الصعوبة أن تجدها حول العالم. الناديان يتفاوضان لكننا سنكافح من أجل الاحتفاظ به والامر سيان بالنسبة لبايرن ميونيخ الذي يقاتل من اجله، سنرى كيف ستنتهي الامور".

ولدى سؤاله عما إذا كان سيشرك اللاعب ضد بايرن ميونيخ، اجاب غوارديولا من دون تردّد "بالتاكيد، فهو لاعبنا. نريد افضل لاعبينا. هو لاعبنا ونأمل ان يستمر كذلك الموسم المقبل وبالتالي لم لا يلعب؟".

وكان ووكر أحد العناصر الأساسية في صفوف سيتي الذي احرز ثلاثية نادرة بتتويجه بطلا لانكلترا وكأسها ودوري ابطال اوروبا.

وكان مانشستر سيتي فاز في مباراته الاولى خلال جولته الاسيوية الاستعدادية على يوكوهاما مارينوس بطل اليابان 5-3 الاسبوع الماضي.

المصدر / فلسطين اونلاين