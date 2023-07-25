السويدي إيلانغا ينتقل من مانشستر يونايتد إلى نوتنغهام فوريست

انضمّ المهاجم السويدي الدولي أنتوني إيلانغا إلى صفوف نوتنغهام فوريست الإنكليزي، قادماً من مانشستر يونايتد الثلاثاء بعقد لمدة خمس سنوات.

وذكرت تقارير بأن قيمة الصفقة بلغت 15 مليون جنيه استرليني (قرابة 17.5 مليون يورو).

وتدرّج إيلانغا (21 عاماً) في صفوف الفئات العمرية لمانشستر يونايتد منذ بلوغه الثانية عشرة وشارك في صفوف الفريق الأوّل للمرة الأولى عام 2021 ودافع عن ألوان مانشستر يونايتد في 55 مباراة.

وكان إيلانغا ضمن تشكيلة مانشستر يونايتد التي تقوم حالياً بجولة في الولايات المتحدة استعداداً للموسم الجديد لكنه غادر المعسكر لاتمام صفقة انتقاله الى نوتنغهام فوريست العائد الى الدرجة الممتازة الموسم الماضي بعد غياب دام منذ عام 1999.

وقال ايلانغا تعليقاً على صفقة انتقاله "أمر ممتع التواجد هنا. انها لحظة فخر ليس فقط بالنسبة الي بل ايضا لعائلتي".

واضاف "انها خطوة كبيرة واتطلع قدما باللعب امام انصار نوتنغهام فوريست على ملعب سيتي غراوند.

المصدر / فلسطين اونلاين