نتيجة مباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية

فرض النصر السعودي التعادل على باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم 0-0 الثلاثاء على ملعب "يانمار" في أوساكا، في أولى مباريات الاخير في جولته الاسيوية الاعدادية للموسم الجديد، في غياب نجمه وهدافه كيليان مبابي المستبعد من التشكيلة.

وأبقى المدرب الإسباني الجديد لباريس سان جرمان لويس إنريكي على أبرز نجومه على دكة البدلاء في بداية المباراة التي تابعها 25 ألف متفرّج، في مقدمتهم القائد البرازيلي ماركينيوس ومواطنه النجم نيمار والايطالي ماركو فيراتي على دكة البدلاء.

ودفع إنريكي الذي خلف كريستوف غالتييه المقال من منصبه، بتشكيلة واعدة بقيادة الوافدين الجدد لوكا هرنانديز والسلوفاكي ميلان شكرينيار والاسباني ماركو أسنسيو، إلى جانب حارس المرمى العملاق الايطالي جانلويجي دوناروما والمغربي أشرف حكيمي،

قبل أن يجري تسعة تبديلات في الدقيقة 61 بينهم الوافد الجديد الاخر الاوروغوياني مانويل أوغارتي وإيثان مبابي، شقيق كيليان المستبعد من الجولة الاسيوية بسبب خلاف مع ادارة النادي لعدم تفعيله بند تجديد عقده الذي سينتهي الصيف المقبل.

من جهته، دفع المدرب الجديد للنصر البرتغالي لويس كاسترو بالوافدين الجديدين الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا اساسيين الى جانب القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكاد رونالدو يفعلها في الدقيقة 15 عندما تلقى كرة داخل المنطقة من العاجي الاخر غيسلان كونان سددها قوية ارتطمت بالمدافع بيريرا وتحولت الى ركنية.

وردّ الغابوني الاصل باسكال نوا ليمينا بانفراد داخل المنطقة اثر تمريرة خلف الدفاع من وارين زايير-ايمري، لكن تسديدته ابعدها الحارس نواف العقيدي الى ركنية لم تثمر (22).

وكاد رونالدو يهز الشباك بتسديدة أكروباتية رائعة من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لسيكو فوفانا لكن الكرة مرت بجوار القائم الايمن (45).

واجرى كاسترو اربعة تبديلات مطلع الشوط الثاني، بينهم الوافد الجديد الاخر البرازيلي اليكس تيليس، قبل أن يخرج رونالدو في الدقيقة 65 تاركا مكانه لعبد الفتاح آدم.

وكاد البديل التونسي الاصل والحامل ايضا للجنسيتين الفرنسية والاسبانية اسماعيل الغربي (19 عاماً) يفعلها اثر تمريرة من فيراتي سددها بجوار القائم (70).

وسدد البديل المغربي الأصل الياس حسني كرة من داخل المنطقة اثر تمريرة من فيراتي ابعدها الحارس بقدمه قبل ان يشتتها الدفاع (73)، رد بعدها النصر بتسديدة لعبد الفتاح آدم تصدى لها دوناروما (73).

وكاد المهاجم عبد المجيد سليمان يفعلها في الوقت بدل الضائع عندما تهيأت أمامه كرة مرتدة من دوناروما، فلعبها ساقطة التقطها الاخير في توقيت مناسب (90+2).

ويلتقي سان جرمان مع سيريزو أوساكا يوم الجمعة المقبل، ثم إنتر ميلان الإيطالي في طوكيو في الأول من آب/أغسطس المقبل، قبل أن يختم جولته الاسيوية بمواجهة تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي في بوسان في الثالث من آب/أغسطس.

المصدر / فلسطين اونلاين