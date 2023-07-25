وفاة الفنان السوري محمود جركس في السويد

توفي الفنان السوري المقيم في السويد، محمود جركس، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 90 عامًا، حسبما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا.

ونشرت صفحة نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق، صورة للفنان محمود جركس، وقالت: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير محمود جركس، وهو مقيم في السويد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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سبب الوفاة

سبب وفاة محمود جركس، إذ أنه ووفقًا للمعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي فإن سبب وفاة محمود جركس الفنان السوري يعود لصراع طويل مع المرض حيث أنه تعرض لوعكة صحية ألمت به قبل نحو أسبوع ونقل على إثرها الى أحد المستشفيات في السويد وهو محل إقامته، حيث ادخل الى غرفة العناية المكثفة لتلقي العلاج اللازم الا أن حالته الصحية شهدت تدهورًا سريعًا خلال ساعات صباح اليوم الثلاثاء ليعلن عن وفاته رسميًا.



من هو محمود جركس

محمود جركس هو فنان سوري من مواليد دمشق عام 1933 في حي الأكراد، كانت أمه المعيل الوحيد للأسرة، بعدما حرم من والده، وبدأ في تكوين ثقافته من خلال قصص شخصيات مسرحية، وساعده حبه للمسرح والتمثيل على ذلك.

بدايات محمود جركس

بدأ محمود جركس مسيرته الفنية في سنة 1958، عندما كان في الجيش السوري، الذي تعلم فيه فن التمثيل في المسرح العسكري، وقدم مسرحية بعنوان أريد أن أقتل وبمشاركة العديد من الأدباء والكتاب.

أعمال محمود جركس

شارك محمود جركس في العديد من الأعمال الفنية، أبرزهم مسلسل بقعة ضوء الجزء الثالث، عمر الخيام، صقر قرش، الخوالي، الجمل، العبابيد، ياقوت، قانون الغاب، أحلام مؤجلة، طرابيش، أشياء تشبه الفرح، أحلام مؤجلة، أيام أبي المنقذ، شجرة النارنج، نساء بلا أجنحة، عز الدين القسام، وغيرهم.

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المصدر / وكالات