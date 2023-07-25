إعفاء وزير خارجية الصين المختفي من منصبه

أعفي، تشين غانغ، من منصبه كوزير للخارجية في الصين، وأعيد تعيين سلفه وانغ يي في المنصب، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، اليوم الثلاثاء.

وأوردت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن "تشين غانغ أعفي من منصب وزير الخارجية" الذي شغله منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، وتم تعيين وانغ يي، كبير الدبلوماسيين حاليًا، بدلا منه، من دون تحديد سبب لهذا التغيير.

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ولم يظهر تشين غانغ بشكل علني منذ شهر، وأعلنت وزارة الخارجية الصينية قبل انعقاد قمة "آسيان"، أن وزيرها، تشين جانغ، لن يحضر اجتماعات القمة، المنعقدة في إندونيسيا لأسباب صحية.

ولم تقدم وزارة الخارجية معلومات عن وضع تشين، تماشيًا مع نهج الحزب الشيوعي الحاكم فيما يخص شؤون أعضائه.

يشار إلى أن البيت الأبيض كان أعلن أنه لا يملك معلومات حول أسباب اختفاء وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، من الساحة العامة.

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وأجاب مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جيك سوليفان في رده على سؤال حول مصير الوزير الصيني، السبت الماضي، قائلاً: "نحن لا نعلم. حرفيًا، هذا ما نملكه حتى الآن من معلومات حوله".

وذكر أنه كان من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في إطار منتدى وزراء دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في إندونيسيا.

المصدر / وكالات