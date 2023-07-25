عناصر من حزب الله يتجولون على الحدود اللبنانية الفلسطينية

قال موقع "ماكو" العبري، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة من عناصر حزب الله جرى تصويرهم وهم يتجولون على الحدود بين فلسطين المحتلة ولبنان.

وأضاف الموقع العبري، أن تجول عناصر بلباسهم العسكري بشكل مكشوف وواضح يعتبر حادثة غير مسبوقة.

شاهد | مسلحون من حـــ..ـــزب الله اللبناني يتجولون على الحدود اللبنانية الفلسطينية#إسرائيل_تنهار pic.twitter.com/phmhyRYZGv — فلسطين أون لايـن (@F24online) July 25, 2023

وبحسب الموقع فإن الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي جرى تصويره من الأراضي المحتلة، ويظهر به 8 عناصر من حزب الله وهم يتجولون على الحدود.

وذكر "ماكو" العبري بأنه بحسب المعلومات فإن العناصر كانوا يخبئون أسلحة معهم، وبحوزتهم معدات عسكرية متطورة.

وقال "ماكو" العبري إن "البنية الجسدية للعناصر الذين ظهروا في مقطع الفيديو قوية وتختلف على عن البنية الجسدية لعناصر حزب الله الآخرين، وهذا يزيد من الشكوك بأنهم ينتمون لإحدى الوحدات الماهرة في حزب الله وقد يكونوا من وحدة الرضوان الخاصة التي انتشرت على طول الحدود".

ونقل الموقع عن مصادر في المكان بأن عناصر حزب الله وصلوا للمكان لدراسة المنطقة وجمع المعلومات الاستخباراتية ولم تكن مجرد جولة عادية، وأضافت المصادر أن عناصر حزب الله اجتازوا الخط الأزرق في 3 نقاط مختلفة، بينما كانت التعليمات لدى جنود الاحتلال بإظهار تواجدهم بالمكان وانتظار عناصر حزب الله حتى يغادرون المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين