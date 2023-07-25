فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عناصر من حزب الله يتجولون على الحدود اللبنانية الفلسطينية

الحراك الشبابي يعلن عن ليلة غضب في القدس ويدعو للتصدي لـ "مسيرة الأعلام"

كتائب القسام تزف ثلاثة من مجاهديها ارتقوا في اشتباك مسلح بنابلس

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداريّ للمعتقل الصحفي نضال أبو عكر

هنية يهنئ الشيخ محمد الشاتي بانتخابه رئيسًا لهيئة علماء المسلمين في لبنان

الفصائل تنعى شهداء القسام الثلاثة وتدعو لتصعيد المقاومة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات في نعلين غرب رام الله

مصارع مشهور يطلب من إيلون ماسك مليون دولار.. ما السبب؟

القيادي حنيني: شعبنا ومقاومتنا سيبقون الحصن المنيع لصدِّ المستوطنين وحماية الأقصى

"حماس" تنعى شهداءها القساميّين في نابلس وتدعو للنفير لصدِّ عدوان الاحتلال

الحراك الشبابي يعلن عن ليلة غضب في القدس ويدعو للتصدي لـ "مسيرة الأعلام"

25 يوليو 2023 . الساعة 17:45 بتوقيت القدس
...
الحراك الشبابي يعلن عن ليلة غضب في أنحاء القدس والتصدي لـ "مسيرة الأعلام"

 أعلن الحراك الشبابي الشعبي في القدس عن ليلة غضب يوم الأربعاء في كل أنحاء القدس المحتلة، داعيًا للاعتكاف والرباط في وجه اقتحام ما يسمى بـ "ذكرى خراب الهيكل".

اقرأ أيضا: "الإسلامية المسيحية" تحذّر من "مسيرة الأعلام" غداً الأربعاء

ودعا الحراك في بيان له، كل قادر على الاعتكاف في المسجد الأقصى بشكل مبكر من بعد صلاة العصر والمغرب من يوم الأربعاء 26-7-2023، للتصدي لهذا الاقتحام الذي يحضّر له المستوطنون صباح الخميس المقبل.

ووجه رسالة للاحتلال، بأن محاولته استباحة القدس، لن ترتد عليه إلا وبالاً وذلاً، داعياً شباب المدينة المحتلة الأبطال إلى الاشتباك في كل الشوارع والميادين.

اقرأ أيضا: حماس تدعو شعبنا إلى التصدّي لمخطَّطات الاحتلال بالأقصى

وذكر الحراك بأن جماعات الهيكل المتطرفة تحضر لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، صباح الخميس 27-7-2023، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم، يسبقه مسيرة أعلام عدوانية في استباحة باتت تتكرر لمدينتنا المقدسة.

وأوضح أن هذا العدوان المتجدد على المسجد الأقصى يتقاطع مع الذكرى السادسة لنصر باب الأسباط، حين أُجبر المحتل على تفكيك بواباته الإلكترونية وكاميراته، ويتقاطع مع يوم التاسع من محرم، مستحضراً ثورة البراق في مواجهة محاولة الاستيلاء الإسرائيلي على حائط البراق.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#المسجد الأقصى #الاحتلال #اقتحام الأقصى #شد الرحال #الحراك الشبابي #مسيرة الأعلام #مخططات التقسيم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة