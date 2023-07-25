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الحراك الشبابي يعلن عن ليلة غضب في القدس ويدعو للتصدّي لـ"مسيرة الأعلام"

25 يوليو 2023 . الساعة 17:45 بتوقيت القدس
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الحراك الشبابي يعلن عن ليلة غضب في أنحاء القدس والتصدي لـ "مسيرة الأعلام"

أعلن الحراك الشبابي الشعبي في القدس عن ليلة غضب يوم الأربعاء في كل أنحاء القدس المحتلة، داعيًا للاعتكاف والرباط في وجه اقتحام ما يسمَّى بـ"ذكرى خراب الهيكل".

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ودعا الحراك في بيان له، كل قادر على الاعتكاف في المسجد الأقصى بشكل مبكر من بعد صلاتي العصر والمغرب من يوم الأربعاء 26-7-2023، للتصدّي لهذا الاقتحام الذي يحضّر له المستوطنون صباح الخميس المقبل.

ووجَّه رسالة للاحتلال، بأن محاولته استباحة القدس، لن ترتد عليه إلا وبالاً وذلاً، داعياً شباب المدينة المحتلة الأبطال إلى الاشتباك في كل الشوارع والميادين.

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وذكر الحراك بأن جماعات الهيكل المتطرفة تحضّر لاقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، صباح الخميس 27-7-2023، في ذكرى ما يسمَّى "خراب الهيكل" المزعوم، يسبقه مسيرة أعلام عدوانية في استباحة باتت تتكرَّر لمدينتنا المقدسة.

وأوضح أن هذا العدوان المتجدّد على المسجد الأقصى يتقاطع مع الذكرى السادسة لنصر باب الأسباط، حين أُجبر المحتل على تفكيك بواباته الإلكترونية وكاميراته، ويتقاطع مع يوم التاسع من المحرَّم، مستحضراً ثورة البراق في مواجهة محاولة الاستيلاء الإسرائيلي على حائط البراق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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