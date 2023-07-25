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هنية يهنئ الشيخ محمد الشاتي بانتخابه رئيسًا لهيئة علماء المسلمين في لبنان

25 يوليو 2023 . الساعة 17:27 بتوقيت القدس
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هنية يهنئ الشيخ محمد الشاتي بانتخابه رئيسًا لهيئة علماء المسلمين في لبنان

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية اتصالاً بفضيلة الشيخ محمد الشاتي وهنأه بمناسبة ثقة العلماء به واختياره رئيساً لهيئة علماء المسلمين في لبنان، متمنيًا له التوفيق في الإدارة الجديدة، وأن يتقبل من إخوانه في الإدارة السابقة جهدهم وجهادهم.

وأشاد هنية بعلماء لبنان المنغرسين على حدود فلسطين في دولة من دول الطوق، كما أشاد بلبنان الذي احتضن الثورة الفلسطينية المعاصرة، وتشهد المقاومة الراهنة صاحبة الإنجاز الكبير.

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وقال هنية إن احتضان لبنان الشعب والدولة والمقاومة لفلسطين وقضيتها ومخيماتها ومقاومتها هو التعبير الصادق عن نبض الشعوب في تأكيد الأحقية التاريخية والدينية لهذه الأمة في أرضها ومقدساتها ومسرى رسولها صلى الله عليه وسلم الذي يتعرض في الآونة الأخيرة لهجمة شرسة وعدوان مستمر من دولة الاحتلال وحكومته المتطرفة، وعصاباتها الاستيطانية.

من جهته رحب فضيلة الشيخ محمد الشاتي بهذا الاتصال، مؤكداً أن الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي هو صراع عقائدي، وأن القضية الفلسطينية ذات طبيعة عقائدية وحضارية وأن المسجد الأقصى ملك لهذه الأمة النابضة بالجهاد والنابذة للتطبيع.

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كما أشاد بالشعب الفلسطيني وصموده، والمقاومة الفلسطينية وجهادها، مذكراً بالروابط الخاصة التي تجمع فلسطين ولبنان، والوشائج المتميزة التي تربط علماء لبنان بقيادة المقاومة وبالأخص حركة حماس التي هي محلّ افتخار واعتزاز.

وأكد فضيلة الشيخ الشاتي أن علماء لبنان سيبقون على العهد مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأمة الأولى، ومع المقاومة باعتبارها الحل الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات والقضاء على الاحتلال وإلى جانب أهلنا في مخيمات لبنان وبذل المزيد من الجهود للتخفيف من أوضاعهم الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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