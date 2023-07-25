مصارع مشهور يطلب من إيلون ماسك مليون دولار.. ما السبب؟

طلب أحد كبار نجوم المصارعة علناً من الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك مبلغاً كبيراً من المال، حتى يتمكن من المساعدة في حل مشكلة نقص الأطفال في العالم.

انتشرت تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي كيف وصلت معدَّلات المواليد في 6 بلدان ضخمة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وزعمت التغريدة أن الصين سجَّلت 6.77 ولادة فقط لكل 1000 شخص، ووصلت سنغافورة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في 2022، وسجَّلت الولايات المتحدة خطاً ثابتاً، فيما كانت معدَّلات المواليد في إيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية منخفضة بشكل ينذر بالخطر.

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وكانت التغريدة مصحوبة بصورة معدَّلة بالفوتوشوب لأب لستة أطفال يحمل لافتة تقول "أنجبوا المزيد من الأطفال"، واقتبس ماسك هذه التغريدة وكتب: "حرفياً".

وسرعان ما تفاعل نجم المصارعة الحرة بارون كوربين مع التغريدة، كوربين، واسمه الحقيقي توماس بيستوك، لديه طفلان من زوجته روشيل رومان، ويبدو أن بطل الولايات المتحدة في WWE يريد المزيد من الأطفال، ويريد من ماسك أن يمول ذلك.

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وأجاب كوربين على تويتر ورئيس تيسلا: "أعطوني مليون دولار وسأنجب طفلاً ثالثاً لأنها ستكون بالتأكيد فتاة أخرى".

المصدر / وكالات