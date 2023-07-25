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الكتلة الإسلامية تنعى الشهيد الخراز أحد أبرز قادتها في مسيرتها النضالية

25 يوليو 2023 . الساعة 13:49 بتوقيت القدس
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الكتلة الإسلامية تنعى الشهيد الخراز أحد أبرز قادتها في مسيرتها النضالية

نعت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية الشهيد سعد ماهر الخراز، رئيس مؤتمر الكتلة الذي ارتقى في اشتباكات عنيفة جرت قرب جبل جرزيم في نابلس، مبينةً أن الشهيد الخراز هو أحد أبرز قادة الكتلة الإسلامية في مسيرتها النضالية والمقاومة.

وأكدت في بيان صحفي وصل "" أن الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح مستمرة في التمسك بالخيار الثابت للمقاومة والتصدي للاحتلال الإسرائيلي وأنها لن تتراجع إرادتهم، ولن نتوقف عن نصرة فلسطين وشعبها حتى تحقيق الحرية والعدالة.

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وجددت التأكيد على استمرار النضال، وأن دماء الشهداء الأبرار لن تذهب هباءً، بل ستبقى تسيل نهرًا من العزيمة والإصرار، يساهم في إطلاق دفة التحرير والتحقيق بالأحلام الوطنية لفلسطين وشعبها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الكتلة الإسلامية #جامعة النجاح #الضفة الغربية #شهداء نابلس

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