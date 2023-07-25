"حماس" تنعى شهداءها القساميّين في نابلس وتدعو للنفير لصدِّ عدوان الاحتلال

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم وأمتنا العربية والإسلامية شهداءها القساميين الأبطال سعد ماهر الخراز (43 عامًا)، ومنتصر بهجت علي سلامة (33 عامًا)، ونور الدين تيسير العارضة (32 عامًا).

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم، إن الشهيد سعد ماهر الخراز (43 عامًا) أحد مجاهدي حماس الذي تقدَّم صفوف العمل الطلابي والدعوي والجهادي، حتى ارتقى اليوم مقبلًا غير مدبر.

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وقالت الحركة: "إننا إذ نزفُّ هذه الثلة من مجاهدي كتائب القسام التي انطلقت بكل ما تملك من إيمان ويقين لتواجه هذا العدو المجرم؛ دفاعاً عن شعبنا المرابط ونصرة للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرَّض لهجمة استيطانية شرسة، فإننا ندعو أبناء شعبنا للنفير لصدِّ عدوان الاحتلال الفاشي، والاستعداد للتصدّي للمسيرة الاستيطانية في المسجد الأقصى والقدس.

المصدر / فلسطين أون لاين