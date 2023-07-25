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هنية يعزّي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بوفاة شقيق والده

25 يوليو 2023 . الساعة 12:11 بتوقيت القدس
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رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث قدَّم له التعازي بوفاة شقيق والده المغفور له سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

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ونقل رئيس الحركة خلال الاتصال تعازيه إلى سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والعائلة الكريمة، داعيًا الله لهم الصبر والسلوان وحسن العزاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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