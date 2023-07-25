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"الإسلامية المسيحية" تحذّر من "مسيرة الأعلام" غداً الأربعاء

25 يوليو 2023 . الساعة 11:15 بتوقيت القدس
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مسيرة الأعلام - أرشيف

حذَّرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدَّسات، اليوم الثلاثاء، من مسيرة أعلام جديدة تخطّط لها جماعات يهودية متطرفة يوم الأربعاء القادم داخل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى بمشاركة وزراء وأعضاء كنيست.

وقالت في بيان صحفي: إن "ثلاث منظَّمات يهودية متطرفة على رأسها منظمة ما يسمَّى (ائتلاف المعبد الثالث) وجهت دعوات على نطاق واسع تدعو فيها المستوطنين من جميع المناطق للمشاركة في تنظيم مسيرة أعلام ليلية داخل البلدة القديمة في مدينة القدس بمناسبة ما يسمَّى "ذكرى خراب المعبد".

وحسب الإعلانات التي تمَّ نشرها، فإن المسيرة ستبدأ في الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة ليلاً من يوم الأربعاء 26/7 وتنطلق من غربي القدس مروراً بباب العمود وصولاً إلى البلدة القديمة وساحة البراق ومحيط المسجد الأقصى.

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وحمَّلت الهيئة؛ حكومة الاحتلال مسؤولية السماح لهذه المسيرة الاستفزازية من اقتحام البلدة القديمة وما يتخلَّلها من اعتداء على المواطنين ومحالهم التجارية، محذّرةً من مغبة السماح لهم بالاقتراب من المسجد الأقصى.

ودعت الهيئة المواطنين خاصة في مدينة القدس والداخل الفلسطيني إلى شدِّ الرحال والرباط في المسجد الأقصى يومي الأربعاء والخميس القادمين لصدِّ أي محاولة من جانب الجماعات المتطرّفة اليهودية لاقتحام المسجد الأقصى وأداء طقوس تلمودية في باحاته في ما يسمَّى "ذكرى خراب الهيكل".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الرباط في الأقصى #الإسلامية المسيحية #مسيرة الأعلام

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