من هو رضا سليم صفقة الأهلي المصري القادمة؟

غزة/ محمد زقوت

قارب نادي الأهلي المصري وحسب موقع البطولة المغربية من إتمام شراء اللاعب رضا سليم، قادماً من نادي الجيش الملكي المغربي لمدَّة أربع سنوات.

وكما أكد مصدر بالنادي الأهلي المصري، اقتراب النادي من حسم هذه الصفقة الجديدة، وأن النادي أنهى جميع الأمور المتعلقة بصفقة رضا سليم

وسيتم الإعلان الرسمي -كما قال المصدر- اليوم الثلاثاء أو الأربعاء بأقصى تقدير، لتدعيم صفوف النادي في الموسم المقبل.

وبهذا يكون رضا اللاعب المغربي الثالث الذي يرتدي قميص النادي الأهلي، بجانب وليد أزارو وبدر بانون، وقد نجحا بتتويج النادي ببطولات كبيرة محليًّا وأفريقيًّا.

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لمحة عن رضا سليم

الاسم: رضا سليم من مواليد المغرب.

تاريخ ومكان الميلاد: 25 أكتوبر (10) 2001، (العمر 23 عامًا).

الفِرق الحالية: نادي الجيش الملكي ويحمل الرقم 7، ولاعب مع المنتخب المغربي الأولمبي.

الطول: 1.75 م.

مكان اللعب: جناح.

النادي الحالي: الجيش الملكي المغربي.

مسيرة رضا سليم الرياضية

ويُعدُّ رضا من مواليد 25 أكتوبر/ تشرين الأول (10) 2001 وفقاً لموقع كورة، وبدأ مسيرته الرياضية الاحترافية في نادي الجيش الملكي من موسم 2019-2020.

وقد انتقل قبل ذلك إلى نادي الرجاء عام 2014، ثم عاد مرة أخرى إلى ناديه الأول (الرديف) عام 2017 والذي تألَّق معه، ليصعد موسم 2019-20 للفريق الأول، لمهاراته وحسن أداءه.

وليقود رضا والذي نجح في تسجيل 11 هدفًا، ناديه الجيش الملكي هذا الموسم إلى التتويج بلقب بطولة البطولة المغربية الاحترافية إنوي القسم الأول برصيد 67 نقطة، بفارق نقطة عن نادي الوداد الرياضي.

عدد أهداف رضا سليم في مسيرته الاحترافية

نجح رضا في خلال موسم الأخير بتسجيل 11 هدفًا والتتويج بالبطولة وفق موقع "كورة"، وخلال موسم 2021-2022 بتسجيل 7 أهداف، بالإضافة لتسجيل 6 أهداف خلال موسمه 2020-2021، وأيضا سجَّل 4 أهداف خلال موسم 2019-2020.

وبهذا يكون رضا سليم صفقة الأهلي الجديدة المنتظرة، قد نجح في مسيرته الاحترافية بتسجيل حوالي 24 هدفًا مع نادي الجيش الملكي، خلال المواسم الثلاثة له.

ألقاب رضا سليم خلال مسيرته الرياضية

شهد الموسم الحالي للاعب رضا سليم تسجيل العديد من الأهداف والتي ساعدت النادي في التتويج ببطولة بطولة البطولة المغربية الاحترافية إنوي القسم الأول وهو اللقب الوحيد له في مسيرته الرياضية الاحترافية.

القيمة السوقية لللاعب رضا سليم

وفقاً لموقع "ترانسفر ماركت" العالمي، المعني بقيم اللاعبين والأندية والبطولات، قدر سعر اللاعب الجيش الملكي المغربي قرابة 2.2 مليون يورو.

شاهد/ مهارات اللاعب رضا سليم

المصدر / فلسطين أون لاين