أسرى جُدد يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، أن ستة أسرى يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية والقرارات التعسفية بحقهم.

وبيَّنت الهيئة في بيان صحفي، أن الأسيرتين عطاف جرادات وفاطمة شاهين تخوضان إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لليوم الثالث على التوالي احتجاجًا على نقلهن التعسفي إلى قسم الأسيرات الجنائيات في الرملة، ويتضامن معهن في خوض هذا الإضراب الأسيران إياد رضوان "الطبنجة " وسامر أبو دياك.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يهدّد أسرى إداريين على خلفية قرار الإضراب عن الطعام

وأما الأسيران عمر السناجل وإسماعيل حلبية يخوضان إضرابًا مفتوحًا عن الطعام (لليوم 13 و7) على التوالي، احتجاجًا على اعتقالهما الإداري وسياسة التمديد.

ويٌعد الاعتقال الإداري قرارًا جائرًا بدون تهمة أو محاكمة لمدَّة تتراوح بين شهر ونصف عام، ويتم إقراره بناء على معلومات سرية أمنية بحق المعتقل، ويجري تمديده مرات عدَّة.

وحمَّلت الهيئة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وجدَّدت مطالبتها لمؤسسات المجتمع الدولي، والصليب الأحمر بالتدخل الفوري لإنقاذ حياتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين