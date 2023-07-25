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قاسم: اغتيال 3 شبان يؤكد حتمية اتفاق الأمناء على خطة وطنية لمواجهة الاحتلال

25 يوليو 2023 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
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حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس" (أرشيف)

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم: إن "اغتيال 3 شبان في نابلس اليوم، وتصعيد الاحتلال لعدوانه على مقدساتنا وخاصة المسجد الأقصى واستهداف الوجود الفلسطيني في القدس، يؤكد حتمية أن يخرج اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة بخطة وطنية شاملة وموحدة لمواجهة إرهاب حكومة المستوطنين الفاشية".

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وأضاف خلال تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: إن "الشعب الفلسطيني يخوض أنبل ثورة على مدار التاريخ ويقدم الدماء والتضحيات العظيمة على مذبح الحرية والاستقلال".

وبيّن أنّ تصاعد جرائم الاحتلال يلقي بالمسؤولية على قوى شعبنا التي ستجتمع بالقاهرة لاتخاذ خطوات وطنية شاملة لدعم المقاومة بالضفة وحماية شعبنا ومقدساتنا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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