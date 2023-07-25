مطلوب سكرتير/ة للعمل في بلدية بيت حانون

إعلان توظيف صادر عن بلدية بيت حانون تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة "سكرتير/ة " بنظام العقد على أن تتوفر لديه/ها الشروط الوظيفية التالية:

أولاً: شروط الترشح للوظيفة:

1. أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم المتوسط في أحد التخصصات المطلوبة (سكرتارية وأعمال مكتبية، إدارة مكاتب وسكرتارية ، الإدارة ، وأتمتة المكاتب) من كلية معترف بها وبتقدير عام لا يقل عن جيد.

2. يسمح لمن تنطبق عليه الشروط التقدم للوظيفة من جميع محافظات قطاع غزة ويفضل أن يكون من سكان محافظة الشمال.

ثانياً: المهارات المطلوبة للوظيفة :

1. مهارة عالية في الطباعة باللغتين العربية.

.2. مهارة عالية في استخدام الحاسوب وخاصة برنامج MS office

3. معرفة جيدة في اللغة الإنجليزية.

4. يتحمل المسؤولية ويحسن التصرف في المواقف الطارئة.

5. القدرة على تحمل ضغوط العمل.

6. خبرة في كتابة التقارير ومحاضر الاجتماعات.

7 . يتمتع باللباقة وحسن المظهر.

ثالثاً: المهام والمسئوليات الرئيسية :

1. القيام بالأعمال الكتابية من طباعة وحفظ ملفات وطباعة محاضر الاجتماعات والتقارير الدورية.

2 . تنظيم المستندات من خال تصنيفها وترميزها وفهرستها.

3 . تلخيص الطلبات والشكاوى وتسجيلها في سجل وارد.

4. تنظيم مواعيد الاجتماعات واللقاءات والمناسبات المختلفة.

5. استقبال وإجراء المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني.

6. كتابة الخطابات الإدارية.

7. كتابة وتحرير وتسليم التقارير الدورية.

رابعاً: ملاحظات وشروط خاصة :

- سيتم استبعاد الطلبات غير مستوفية للشروط.

- على الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة مراجعة البلدية (الشؤون الإدارية) خلال ساعات الدوام الرسمي لتقديم الطلبات مرفقاً معها الوثائق الثبوتية وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 23/07/2023 وحتى الخميس 27/07/2023، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية ونصف مساءً من بعد الظهر.