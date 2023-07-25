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الصحف العبرية تتشح بالسواد بعد تمرير "الكنيست" لقانون "المعقولية"

25 يوليو 2023 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
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الصحف الإسرائيلية المتشحة بالسواد جراء تمرير قانون "المعقولية"

اتشحت الصحف العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، بالسواد على غلاف صفحاتها الأولى، تعبيرا عن احتجاجها لتمرير "الكنيست"، مساء أمس، لقانون المعقولية.

ولم تكتب كل من الصحف العبرية "يديعوت أحرنوت"، و"إسرائيل هيوم"، و"هآرتس"، و"كلكليت 25" (الاقتصادية 25)، سوى كلمات قصيرة أسفل صفحاتها المتشحة بالسواد "يوم أسود للديمقراطية في (إسرائيل).

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وتمت المصادقة، الإثنين، على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة "عدم المعقولية" بتأييد 64 عضو كنيست، دون أي صوت معارض، في ظل مقاطعة كتل المعارضة لجلسة التصويت بعد إغلاق الباب أمام مساعي الوساطة.

وازدادت الاحتجاجات ضد إضعاف القضاء حدّة تدريجيا، عقب المصادقة على القانون، وشهدت (تل أبيب) والقدس المحتلتين، مناوشات بين متظاهرين وعناصر شرطة؛ وقد تظاهر فيهما، ما يزيد عن 170 ألف شخص.

واعتقلت شرطة الاحتلال ما لا يقلّ عن 54 متظاهرا منذ ساعات الصباح، بحسب ما أفادت تقارير صحافية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الكنيست #احتجاجات إسرائيلية #قانون المعقولية #الصحف العبرية

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