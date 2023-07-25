فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المالية تعلن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين

مطلوب سكرتير/ة للعمل في بلدية بيت حانون

الاحتلال يعدم ثلاثة شبان داخل مركبتهم في نابلس

الصحف العبرية تتشح بالسواد بعد تمرير "الكنيست" لقانون "المعقولية"

وزارة الأسرى: نقل الاحتلال أسيرتين إلى الأقسام الجنائية جريمة إنسانية

"شواظ" تضيء سماء نور شمس

اقتحام مخيم "نور شمس".. دمار وخراب لم يفت من صمود الأهالي

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة

الصراع السياسي الذي زلزل أركان الاحتلال

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" ويؤدون طقوساً تلمودية

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى" ويؤدون طقوساً تلمودية

25 يوليو 2023 . الساعة 08:58 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أداء المستوطنين المقتحمين لباحات الأقصى طقوسا تلمودية، وتقديم حاخامات لشروحات عن الهيكل المزعوم، منذ دخولهم باحات الأقصى من باب المغاربة وانتهاءاً بباب السلسلة.

كما نشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وفي السياق، يواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#قوات الاحتلال #مستوطنون #باحات الأقصى #الهيكل المزعوم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة