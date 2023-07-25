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قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

25 يوليو 2023 . الساعة 08:39 بتوقيت القدس
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قوات للاحتلال تقتحم مدن فلسطينية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية.

واعتقلت تلك القوات من بلدة بيتا جنوب نابلس، الشاب ناصر أبو مازن، والمحرر سلوم غانم بعد مداهمة وتفتيش منزليهما.

وقامت قوات الاحتلال بتفتيش عدد من المحال والمخازن والمنازل في البلدة وصادرت العديد من تسجيلات الكاميرات، وذلك وفقا لمصادر محلية.

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وفي جنين، اعتقلت الشاب عبد الهادي حبابية من بلدة صانور بعد اقتحام منزله وتفتيشه بشكل دقيق.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون في رام الله، ومخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وداهمت العديد من المنازل فيهما.

المصدر / فلسطين أون لاين
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