الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها العام

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الثلاثاء، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اقرأ أيضاً: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الثلاثاء 25 يوليو 2023

اقرأ أيضاً: أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة

طقس الثلاثاء 25 يوليو

هذه الليلة: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 26 يوليو

ويكون الجو، يوم غدٍ الأربعاء، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 27 يوليو

والخميس المقبل، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 28 يوليو

و يوم الجمعة، يكون الجو، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين