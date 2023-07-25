الاحتلال يعدم ثلاثة شبان داخل مركبتهم في نابلس

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان فلسطينيين بالرصاص داخل سيارتهم قرب منطقة الطور جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية، وذلك عقب تنفيذهم عملية إطلاق نار ضد قوات الاحتلال في المنطقة.

وأعلن جيش الاحتلال -في بيان نشرته وسائل إعلام عبرية- عن اغتيال ثلاثة شبان فلسطينيين داخل سيارة صباح اليوم عند بوابة الطور في نابلس.

وفي التفاصيل أفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار بغزارة على سيارة فلسطينية عند بوابة الطور، على إثر تنفيذ الشبان عملية إطلاق نار ضد قوات الاحتلال في المنطقة.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال اختطفت جثامين الشهداء عبر سيارات إسعاف تابعة لها، بعد منعها طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المركبة المستهدفة.

وأشارت المصادر إلى انتشار قوات كبيرة من جيش الاحتلال في المنطقة.

يأتي ذلك، فيما تضررت حافلة مستوطنين جراء عملية إطلاق نار نفذت في ساعات متأخرة من الليل قرب بلدة حوارة جنوبي نابلس، دون وقوع إصابات.

اقرأ أيضا: بالصور مقاومون يطلقون النار صوب حافلة للمستوطنين جنوب نابلس

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مقاومين فتحوا النار على الحافلة واستهدفوها بثماني رصاصات، وزعمت أن أحداً لم يصب بأذى نتيجة العملية.

وفجرا اقتحمت قوات الاحتلال أطراف بلدة بيتا جنوب نابلس، وأجرت عمليات بحث وتفتيش في منازل المواطنين.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة صانور جنوب المدينة قبل أن تنسحب منها فجر اليوم، كما اقتحمت قوة أخرى مخيم الدهيشة في بيت لحم.

وصباح اليوم، ذكرت مؤسسات حقوقية أن قوات الاحتلال، اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين من الضفة الغربية، على إثر اقتحامها عدة مناطق بالضفة.











المصدر / فلسطين أون لاين