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تصاعد الاحتجاجات في (إسرائيل) بعد المصادقة النهائيّة على إلغاء "عدم المعقوليّة"

25 يوليو 2023 . الساعة 00:22 بتوقيت القدس
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اتسعت حدة الاحتجاجات الإسرائيلية في ساعات مساء الاثنين عقب مصادقة برلمان الاحتلال "الكنيست" على إضعاف القضاء.

وشهدت تل أبيب مناوشات بين متظاهرين وعناصر شرطة، وقد تظاهر فيهما ما يزيد عن 170 ألف شخص.

وقطع محتجون شوارع ومفترقات طرق رئيسية، وقد تجمهر آلاف المتظاهرين أمام مبنيي الكنيست والمحكمة العليا في القدس، و"كابلان" في تل أبيب، وطرق "أيالون" الرئيسية، التي أُغلقت، بالإضافة إلى مظاهرات في أنحاء البلاد.

واستخدمت شرطة الاحتلال سيارات رش المياه صوب المتظاهرين، وفرق الخيالة، في محاولة لتفريقهم. ودعس شخص عدد من المتظاهرين بالقرب من كفار سابا، ما أسفر عن إصابتهم بجراح طفيفة.

وصادق الكنيست، الإثنين، على تعديل قانوني لإلغاء ذريعة عدم المعقولية بتأييد 64 عضو كنيست دون أي صوت معارض، في ظل مقاطعة كتل المعارضة لجلسة التصويت بعد إغلاق الباب أمام مساعي الوساطة التي تواصلت حتى اللحظة الأخيرة، وانهيار محاولات التوصل إلى تسوية حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي.

وفي السياق، أعلنت نقابة الأطباء لدى الاحتلال، مساء الإثنين، عن إضراب احتجاجي، اليوم الثلاثاء، تنديدا بإقرار مشروع القانون المثير للجدل.

وقالت النقابة في بيان، إنها "قررت الإضراب العام لمدة 24 ساعة، في حين ستعمل غرف الطوارئ بشكل طبيعي خلال مدة الإضراب".

من جانبه، وجه وزير الصحة لدى الاحتلال "موشيه أربيل"، باتخاذ إجراءات لتقديم طلب بأمر تقييدي إلى "محكمة العمل"، لمنع الإضراب".

المصدر / وكالات
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#نتنياهو #برلمان الاحتلال #قانون عدم المعقولية #احتجاجات اسرائيلية

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