دليل اقتراب حارس ميونيخ من إنتر ميلان

أشارت تقارير صحفية إلى اقتراب حارس المرمى السويسري المُخضرم يان سومر من الانتقال إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.



ويحتاج إنتر ميلان لتعزيز مركز حراسة المرمى في تشكيلته هذا الصيف؛ بعد رحيل الحارس الكاميروني أندريه أونانا عن النادي، مُنتقلًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومغادرة الحارس السلوفيني المُخضرم سمير هاندانوفيتش بعد انتهاء عقده مع النيراتزوري.



وسبق لتقارير صحفية أن أكدت استقرار قادة إنتر ميلان على سومر (34 عامًا) لشغل مركز الحارس الأول في تشكيلة الفريق الموسم المقبل، ووفقًا لما أورده موقع "فوتبول إيطاليا" الناطق بالإنجليزية، نقلًا عن منصة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن تدريبات بايرن ميونخ اليوم الإثنين شهدت غيابًا لافتًا لسومر.



ونوه المصدر ذاته بأن غياب سومر عن تدريبات بايرن يمثل مؤشرًا جديدًا على قُرب انتقال الحارس السويسري إلى إنتر ميلان، بالتزامن مع استمرار المحادثات بين الناديين لإتمام الصفقة.



ويتضمن تعاقد بايرن ميونخ مع سومر شرطًا جزائيًا بقيمة 6 ملايين يورو، وحسب ما أفاد به موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إدارة إنتر تستهدف التوقيع مع الدولي السويسري برسوم تقل عن قيمة الشرط الجزائي.



وكان سومر انضم إلى بايرن ميونخ، وافدًا من بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، في نافذة الانتقالات الشتوية الماضية، وخلال 25 مباراة خاضها رفقة العملاق البارفاري، خرج الحارس السويسري 8 مرات بشباك نظيفة، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



وأتى تعاقد بايرن مع سومر، لتعويض غياب الحارس الألماني المُخضرم مانويل نوير، الذي تعرض لكسر في الساق، خلال ممارسته هواية التزلج، في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.



لكن مع عودة نوير من الإصابة، بات سومر مُضطرًا للرحيل عن بايرن بهدف اللعب أساسيًا، حسب ما تجزم به تقارير متنوعة.

المصدر / فلسطين اونلاين