إيقاف حسين الشحات لاعتدائه على مدافع بيراميدز الشيبي

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة بالتنسيق مع إدارة لجنة المسابقات بالاتحاد الكرة المصري لكرة القدم الإثنين إيقاف مهاجم الأهلي حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه (نحو 600 يورو) للسلوك غير الرياضي في مباراة فريقه ضد بيراميدز الأحد.

واعتدى الشحات بالضرب والسب على مدافع بيراميدز المغربي محمد الشيبي عقب نهاية مباراة المؤجلة من المرحلة الثامنة والعشرين والتي انتهت بخسارة الاهلي حامل اللقب بثلاثية نظيفة.

من جانبه قرر مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ فرض غرامة بقيمة 300 الف جنيه (نحو 9 الاف يورو) على الشحات الذي أظهر مقطع فيديو اعتذاره للشيبي عقب المباراة في حضور المدير الرياضي لبيراميدز هاني سعيد، غير أن إدارة الأخير قررت التقدم بشكوى رسمية وتصعيد الأمور ضد لاعب الأهلي.

واوضح الرئيس التنفيذي لبيراميدز ممدوح عيد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لناديه أنه شاهد الفيديوهات المنتشرة بشأن تلك الواقعة وما تعرض له الشيبي من جانب الشحات الذي تعدى عليه بالضرب والسب والتهديد "ومن حسن أخلاق لاعبنا أنه لم يرد بالإساءة وإلا تحول الأمر إلى شيء أسوأ".

وأضاف "حق محمد الشيبي، لن يضيع وسيتم تصعيد الشكوى لجميع الجهات المسؤولة في الكرة المصرية، ولن نسمح مطلقا بإهانة أي فرد من منظومة وعائلة نادي بيراميدز، ونقف مكتوفي الأيدي تجاه ذلك".

وجدد الشحات اعتذاره الاثنين على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها. وانها لم تكن الا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي...".

وأضاف "لن أبحث عن مبررات، ولكنى أجد نفسي مخطئا، وكل من يعرف طبيعتي يعرف أنني لم أكن لاعبا عنيفا أبدا، ولا امتلك اي ضغينة لأحد، بل نتنافس جميعا بشرف".

وتابع "ولأن الاعتذار من شيم الرجال، فانني اتقدم بالاعتذار للجميع لإدارة الاهلي والجهاز الفني وزملائي بالفريق وكل جماهير الاهلي والكرة المصرية والمغربية اشقائنا والعربية جميعا عن ردة فعلي السيئة".

وأردف قائلا "واعتذر على ما بدر مني فهي ليست من سلوكياتي.. واريد ان اعبر عن احترامي لكل اشقائنا من اللاعبين العرب والمحترفين كافة في الدوري المصري. انني اتقبل العقوبات التي صدرت ضدي وانني اعدكم بأن اقدم الافضل مع الفريق وألا يصدر أي شيء اخر يسؤكم مني مرة اخرى".

المصدر / فلسطين اونلاين