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هجوم إلكتروني يستهدف 12 وزارة في النرويج

24 يوليو 2023 . الساعة 22:19 بتوقيت القدس
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هجمات إلكترونية تستهدف 12 وزارة في النرويج

أعلنت الحكومة النرويجية، اليوم الإثنين، تعرّض 12 وزارة لهجوم إلكتروني وأن الشرطة تحقق في الأمر.

وقالت وزارة الحكم المحلي والتنمية الإقليمية بالنرويج، في بيان، إن 12 وزارة حكومية نرويجية تعرضت لهجوم إلكتروني.

وأضافت الوزارة أن الهجوم قيد التحقيق من قبل الشرطة بحسب ما أوردته وكالة "قنا" القطرية على تويتر.

وفي أكتوبر 2020، اتهمت النرويج روسيا بالوقوف خلف هجوم الكتروني استهدف برلمانها هذا الصيف، تمكن منفذوه من الوصول إلى البريد الإلكتروني لبعض النواب.

وفي الأول من سبتمبر، أعلن البرلمان النرويجي أنه كان هدفاً لهجوم معلوماتي ضخم، بدون أن يحدد مصدره.

وأضاف أن بيانات "عدد قليل من النواب والموظفين" قد اخترقت.

ومن جانبها، نفت السفارة الروسية في أوسلو، اتهامات النرويج لروسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان النرويجي واعتبرته استفزازا متعمدا يضر بالعلاقات الثنائية.

المصدر / وكالات
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