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بيروت.. لاجئ فلسطيني يفوز بـ4 ميداليات بـ "كأس العرب"

24 يوليو 2023 . الساعة 21:01 بتوقيت القدس
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بيروت.. لاجئ فلسطيني يفوز بـ4 ميداليات بـ "كأس العرب"

حصد اللاجئ الفلسطيني وصفي الشاويش، من "مخيم الرمل" جنوب مدينة اللاذقية، غربي سورية، 4 ميداليات في "كأس العرب" للقوة البدنية الذي انتهت فعالياته، اليوم الإثنين، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وجاءت الذهبية الأولى في فئة وزن (120 كلغ) في "السكوات"، والثانية في "الديدلفت"، والثالثة في المجموع، فيما جاء الفوز بالميدالية الفضية في فئة "البنش برس".

من جهته، قال طلعت العجلة، الأمين العام للاتحاد الدولي، إن "هذا الإنجاز لاتحاد القوة البدنية لفرع الشتات جاء نتيجة جهد وتنسيق متواصل، واستعداد جيد للبطولة التي تقام للمرة الأولى تحت إشراف الاتحاد وبتنظيم من الاتحاد اللبناني".

يذكر أن لاعب القوة البدنية الشاويش، هو مدرب وحكم في مجال الرياضة البدنية، وشارك في العديد من البطولات المحلية على مستوى الأندية، وحقق مراكز متقدمة، كما توج "بطلاً للجمهورية العربية السورية" لثلاث مرات على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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