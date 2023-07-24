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الأسير عمر كميل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 12 على التوالي

24 يوليو 2023 . الساعة 19:08 بتوقيت القدس
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الأسير عمر كميل يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 12 على التوالي

يواصل المعتقل الإداريّ لدي الاحتلال الإسرائيلي، عمر صادق كميل (50 عامًا)، من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، إضرابه عن الطعام لليوم 12 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير كميل في شهر آذار/ مارس الماضي، وصدر بحقّه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور، ويقبع في سجن "النقب"، جنوب فلسطين المحتلة.

وكان المعتقل كميل قد خاض خلال هذا العام إضرابًا عن الطعام استمر لعدة أيام، بعد استشهاد الشيخ خضر عدنان في شهر أيار/ مايو الماضي، وذلك رفضًا "للجريمة التي ارتكبت بحقّه، واحتجاجًا على جريمة الإهمال الطبيّ".

يشار إلى أن المعتقل كميل هو والد الشهيد محمود كميل الذي ارتقى في مدينة القدس في كانون الأول/ ديسمبر عام 2020.

ومن الجدير ذكره أنّ عدد المعتقلين الإداريين وصل حتى نهاية حزيران/يونيو المنصرم، (1132) معتقلًا إداريًا، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2003، بحسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إضراب عن الطعام #الأسير عمر كميل

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