مستوطنون يحرقون عشرات أشجار الزيتون في "بورين"

أحرق مستوطنون يهود، اليوم الاثنين، العشرات من أشجار الزيتون في أراضي بلدة "بورين" جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مستوطنين أضرموا النار بالأراضي الواقعة جنوبي بلدة بورين، القريبة من مستوطنة "يتسهار"، وسط حماية جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى احتراق عشرات أشجار الزيتون في المنطقة.

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وأضاف أن المستوطنين قطعوا عددا من الأشجار التي لم تصلها النيران، مؤكدا استهداف المنطقة أكثر من مرة من قبل المستوطنين وإشعال النيران فيها.

وهذه المرة الثانية خلال أقل من أسبوع تقوم عصابات من المستوطنين باستهداف الأراضي الزراعية في منطقة بورين، وإشعال النار بأشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية والاعتداء على الفلسطينيين ومنعهم دخول أراضيهم الزراعية.

وصعّد المستوطنون من اعتداءاتهم، وأقدموا على إحراق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ومنعوا مركبات الإطفاء من إخماد النيران فيها، وهاجموا منزلا واستولوا على قطعة أرض، في سلسلة اعتداءات شنوها في منطقة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين