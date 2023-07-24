مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في أبو سنان بالداخل المحتل

قتل شاب، اليوم الإثنين، بجريمة إطلاق نار في بلدة أبو سنان، بالداخل الفلسطيني المحتل.

وأفادت مصادر محلية بأن الشاب تامر إبريق، في الثلاثينيات من عمره، توفي متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في البلدة.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل منذ مطلع العام الجاري حتى الآن إلى 122 قتيلا، بينما في العام الماضي قتل 109 أشخاص، فيما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل عام 2021.

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وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المدن والبلدات الفلسطينية بالداخل المحتل، تتقاعس شرطة الاحتلال الإسرائيلي عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد تواطؤ أجهزة أمن الاحتلال مع منظمات الإجرام.

المصدر / فلسطين أون لاين