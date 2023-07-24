موقف رئيس نادي توتنهام من بيع هاري كين لبايرن ميونيخ

اتخذت إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزي، قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل مهاجم الفريق هاري كين، الذي تحوم الشكوك حول فرص استمراره مع "السبيرز" وسط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بالحصول على خدماته هذا الصيف.



وحسب "ميل سبورت" فإن جو لويس، مالك توتنهام هوتسبير، أخبر رئيس النادي دانييل ليفي، بأنه يجب عليه بيع كين هذا الصيف، في حال عدم قدرته على إقناع المهاجم الإنجليزي بتوقيع عقد جديد.



وتأتي هذه الأنباء لتعزز من فرص الأندية الراغبة في التعاقد مع هداف السبيرز، وفي مقدمتها بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وبانتظار التوصل إلى اتفاق مع توتنهام بهذا الشأن.



ويتبقى عام واحد فقط في عقد النجم الدولي البالغ من العمر 29 عامًا، مع النادي اللندني، ما يزيد من فرص رحيله هذا الصيف صوب فريق آخر.



وإلى جانب بايرن ويونايتد، تعد صفقة كين محط اهتمام أندية أوروبية كبرى، على غرار ريال مدريد الذي أبدى اهتمامه به سابقًا ثم انسحب بهدوء من أجل كيليان مبابي، إلى جانب باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن النادي البافاري يعد الأقرب للفوز بخدمات المهاجم الإنجليزي، وفقًا لتقارير.



جدير بالذكر أن كين خاض مع توتنهام هوتسبير 49 مواجهة بمختلف المسابقات في الموسم الماضي 2022-23، أحرز خلالها 32 هدفًا وقدّم 5 تمريرات حاسمة.