هل يدخل برشلونة على الخط ويحسم صفقة مبابي؟

انضم برشلونة الإسباني إلى سباق الأندية المهتمة بالتعاقد مع كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الراهنة؛ إذ يدرس النادي الكتالوني تقديم عرض مثير لخطف اللاعب من غريمه الأزلي ريال مدريد.



وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن برشلونة يدرس فكرة التعاقد مع النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عامًا، والذي تحوم الشكوك بشأن فرص استمراره مع النادي الباريسي الموسم المقبل.



ورغم معاناة برشلونة اقتصاديًا إلا أن النادي الكتالوني يرغب في الحصول على خدمات نجم منتخب "الديوك"، عبر صفقة تبادلية يقدم من خلالها خدمات مجموعة من لاعبيه إلى النادي الفرنسي.



ولم تكشف الصحيفة الشهيرة أسماء اللاعبين الذين يرغب برشلونة في عرضهم على باريس سان جيرمان، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية دخول أسماء في الصفقة مثل الفرنسي عثمان ديمبيلي والهولندي فرينكي دي يونغ والإيفواري فرانك كيسي.



ويحاول برشلونة من خلال اقتحام سباق التعاقد مع مبابي، قطع الطريق على غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يعد المرشح الأبرز للفوز بخدمات المهاجم الفرنسي هذا الصيف.



وسبق لنادي باريس سان جيرمان الإعلان عن استبعاد مبابي من قائمة الفريق المسافرة إلى اليابان في جولته الآسيوية التحضيرية، في مؤشر جديد على قرب رحيل المهاجم البالغ من العمر 24 عامًا عن صفوف ناديه الحالي.

المصدر / فلسطين اونلاين