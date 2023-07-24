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برلمان الاحتلال يصادق نهائيًّا على "إلغاء ذريعة عدم المعقولية"

24 يوليو 2023 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
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برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست)

صادق برلمان الاحتلال "الكنيست"، مساء اليوم الإثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون "إلغاء اختبار المعقولية" الذي يحدّ من عمل محكمة الاحتلال العليا.

و"اختبار المعقولية" هو قانون يتيح للمحكمة الإسرائيلية مراقبة ومراجعة القرارات الحكومية وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام.

وينصُّ القانون على منح السلطة القضائية الصلاحية القانونية والإدارية لرفض القرارات الحكومية سواءً فيما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.

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ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية ولا سيَّما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.

وعلَّق عضو "الكنيست" ورئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان على التصويت بالقول: "التصويت على قانون حجة المعقولية يعني دخول درعي إلى صفوف الحكومة، وعزل أمين المظالم"، ودعا محكمة الاحتلال العليا "لإبطال القانون الذي تمَّ تمريره الآن".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن نقابة العمال "الهستدروت" أعلنت عن إضراب شامل يشل كل مرافق الحياة العامة في دولة الاحتلال احتجاجًا على التعديلات القضائية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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