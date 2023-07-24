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الأسير عصام الفروخ يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

24 يوليو 2023 . الساعة 16:05 بتوقيت القدس
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الأسير عصام الفروخ

دخل الأسير عصام الفروخ (53 عاماً) من رام الله وسط الضفة الغربية، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ اعتقاله عام 2003.

ولفت نادي الأسير الفلسطيني، إلى أن الأسير عصام متزوج، وهو أب لابنة (يافا)، حين اعتُقل والدها كان عمرها أشهرًا.

والأسير فروخ اعتُقل سابقًا، وهو في عمر الـ16 عاماً، وبعد 5 سنوات نال حريته، إلى أن اعتُقل عام 2002 بعد مطاردة استمرت لمدَّة سنتين، ولاحقاً حُكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبَّد مدى الحياة.

يُذكر أن فروخ كان مدير فرع نادي الأسير في محافظة رام الله، وهو يقبع اليوم في سجن "نفحة"، وقد حصل على شهادة البكالوريوس تخصص العلوم السياسية وهو في الأسر، وفقد والده وحرمه الاحتلال من وداعه.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و 900 أسير من بينهم 34 أسيرة، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين
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