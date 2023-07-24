فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مختصون يدعون لوضع خطط لمواجهة الحصار السياسي والدبلوماسي وتخفيف آثاره الاقتصادية

الأمن الإيراني يعتقل شبكة إسرائيلية خطَّطت لأعمال إرهابية

وقفة أمام قنصلية السويد بالقدس رفضًا لحرق "القرآن الكريم"

اجتماع "الأمناء العامون".. "فرصة" لاتخاذ خطوات عملية لمواجهة الاحتلال

البرغوثي: "اجتماع الأمناء" فرصة لتوحيد الرؤية على استراتيجية كفاحية

فوائد الرطب وأضراره

اطلاق مبادرة إعلامية وطنية لدعم لقاء الأمناء العامين في القاهرة

"فوزي مخالفة".. جسدٌ مزَّقته 16 رصاصة

الاحتلال يدمّر منزلاً متنقلاً غرب بيت لحم

أسرى "النقب" يعتصمون في ساحة السجن

الأمن الإيراني يعتقل شبكة إسرائيلية خطَّطت لأعمال إرهابية

24 يوليو 2023 . الساعة 14:31 بتوقيت القدس
...
عناصر من الأمن الإيراني

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الإثنين، اعتقالها "شبكة إرهابية إسرائيلية " كبيرة داخل البلاد.

وأفاد التلفزيون الإيراني، نقلًا عن وزارة الأمن الإيرانية، بأنّ قوات الأمن اعتقلت "أعضاء شبكة إرهابية – صهيونية كبيرة بحوزتهم 43 قنبلة".

اقرأ أيضًا: قائد بالحرس الثوري: إيران تمتلك جميع التقنيات المعقدة في مجال الصناعات الدفاعية

وأشار إلى أنّ الشبكة كانت تخطّط للقيام بعمليات تخريبية عشية مراسم شهر المحرَّم، من بينها تفجير مرقد الشهيد الفريق قاسم سليماني، لافتةً إلى أنّ "متزعمي هذه الشبكات مقيمون في الدنمارك وهولندا".

وفي 23 أيار/مايو الفائت، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك واعتقال عناصر شبكة تجسس على صلة بأحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية للحصول على المعلومات الخاصة بالإيرانيين الذي يسافرون إلى الخارج.

المصدر / وكالات
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#شبكة تجسس #الأمن الإيراني #شبكة إسرائيلية #أعمال إرهابية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة