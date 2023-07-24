الأمن الإيراني يعتقل شبكة إسرائيلية خطَّطت لأعمال إرهابية

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الإثنين، اعتقالها "شبكة إرهابية إسرائيلية " كبيرة داخل البلاد.

وأفاد التلفزيون الإيراني، نقلًا عن وزارة الأمن الإيرانية، بأنّ قوات الأمن اعتقلت "أعضاء شبكة إرهابية – صهيونية كبيرة بحوزتهم 43 قنبلة".

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وأشار إلى أنّ الشبكة كانت تخطّط للقيام بعمليات تخريبية عشية مراسم شهر المحرَّم، من بينها تفجير مرقد الشهيد الفريق قاسم سليماني، لافتةً إلى أنّ "متزعمي هذه الشبكات مقيمون في الدنمارك وهولندا".

وفي 23 أيار/مايو الفائت، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك واعتقال عناصر شبكة تجسس على صلة بأحد أجهزة الاستخبارات الأجنبية للحصول على المعلومات الخاصة بالإيرانيين الذي يسافرون إلى الخارج.

المصدر / وكالات