فوائد الرطب وأضراره

غزة/ محمد زقوت

يُعد الرطب من الفواكه الموسمية والتي تنضج في فصل الصيف، والتي يمكن تناولها في أي وقت من اليوم، ويفضل تناولها في الصباح كوجبة إفطار صباحية.

وذلك لأنها تزود الجسم بالطاقة التي يحتاجها لبدء اليوم، كما يمكن تناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، أو كحلوى بعد الوجبات، التي يمكن تناولها من قبل جميع الفئات العمرية.

ولكن يجب على الأطفال الصغار وكبار السن وأصحاب الأمراض الصحية تناولها باعتدال، لأنهما قد يصابون باضطرابات في الجهاز الهضمي إذا تناولوا كميات كبيرة منها.

تُزرع أشجار النخيل في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، حيث تتمتع بظروف مناخية دافئة ورطبة، تُفضل أشجار النخيل التربة الخصبة والجيدة التصريف.

وتختلف ألوان ثمرة النجيل الرطب حسب نوع الشجرة، والتي يكون بعضها أصفر أو أحمر أو برتقالي أو بني، ويتراوح طولها إلى 2-3 سم، وهي ثمرة مستديرة أو بيضاوية الشكل.

اقرأ المزيد: ما هي فوائد التين وأضراره؟

اقرأ المزيد: ما هي فوائد البطيخ وأضراره؟

ونستعرض لكم موقع "فلسطين أون لاين"، أهم فوائد الرطب الصحية، الإضافة على أضراره.

أهم فوائد الرطب الصحية، على النحو التالي:

غني بالسكريات الطبيعية:

الرطب غني بالسكريات الطبيعية، مثل الفركتوز والجلوكوز، والتي تزود الجسم بالطاقة التي يحتاجها لأداء وظائفه الحيوية. كما أن السكريات الطبيعية في الرطب سهل الامتصاص من قبل الجسم، مما يجعلها مصدرًا جيدًا للطاقة للرياضيين ومرضى السكري.

غني بالألياف الغذائية:

الرطب غني بالألياف الغذائية، والتي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك. كما أن الألياف الغذائية في الرطب تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، مما قد يساعد على تقليل تناول الطعام الزائد وفقد الوزن.

غني بمضادات الأكسدة:

الرطب غني بمضادات الأكسدة، مثل فيتامين C وفيتامين E ومركبات الفلافونويد. هذه المضادات الأكسدة تساعد على حماية الجسم من ال damage الناتج عن الجذور الحرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وأمراض أخرى.

غني بالفيتامينات والمعادن:

الرطب غني بالفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والحديد. البوتاسيوم مهم لتنظيم ضغط الدم، والكالسيوم مهم لصحة العظام والأسنان، والحديد مهم لتكوين الهيموجلوبين، الذي يحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

يحسن من صحة الجهاز الهضمي:

الرطب غني بالألياف الغذائية، التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك. كما أن الرطب يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد على تقليل الالتهاب في الجهاز الهضمي.

يحسن من صحة القلب والأوعية الدموية:

الرطب غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من ال damage الناتج عن الجذور الحرة. كما أن الرطب يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن مهم لتنظيم ضغط الدم.

يحسن من صحة الجلد:

الرطب غني بمضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الجلد من ال damage الناتج عن الجذور الحرة. كما أن الرطب يحتوي على فيتامين C، وهو فيتامين مهم لتكوين الكولاجين، الذي يحافظ على صحة الجلد.

يحسن من صحة الجهاز العصبي:

الرطب غني بالفيتامينات والمعادن، مثل المغنيسيوم، الذي مهم لصحة الجهاز العصبي. كما أن الرطب يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، والتي قد تساعد على تقليل الالتهاب في الجهاز العصبي.

يحسن من صحة العضلات:

الرطب غني بالسكريات الطبيعية، التي تزود الجسم بالطاقة التي يحتاجها العضلات. كما أن الرطب يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن مهم لصحة العضلات.





وكما يتمتع الرطب بالعديد من الفوائد التي تعد على جسم الإنسان، ولكن يمكن أن يكون له بعض الأضرار إذا تم تناوله بكميات كبيرة، التي يمكن أن تتمثل بالتالي:

أضرار أكل الرطب، كالتالي:

زيادة الوزن:

يمكن أن يسبب الرطب زيادة في الوزن لاحتوائه للسكريات، في حال تناوله بكميات كبيرة.

اضطرابات الجهاز الهضمي:

يمكن أن يسبب الرطب اضطرابات بالمعدة والأمعاء والمتمثلة بإعراض الإمساك أو الإسهال، عند تناوله أيضًا بكميات كبيرة.

الحساسية:

يمكن أن يسبب الرطب الحساسية لدى بعض الأشخاص، خاصةً الذين يعانون من حساسية من الفواكه الأخرى.

مشاكل الأسنان:

يمكن أن يسبب الرطب مشاكل الأسنان، مثل تسوس الأسنان، خاصةً إذا لم يتم تنظيف الأسنان بعد تناوله.

وأخيراً، يمكن الاستفادة من أكل ثمار النجيل والمتمثلة بالرطب من خلال تناوله باعتدال، مع تجنب تناوله بكميات كبيرة وخاصة لأصحاب السن الكبير والصغار أو ممن يعانون من المشاكل الصحية.





المصدر / فلسطين أون لاين