الاحتلال يدمّر منزلاً متنقلاً غرب بيت لحم

دمَّرت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الإثنين، منزلاً متنقلاً "كرافان" في بلدة بتير، غرب بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر صحفية، عن الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان في بتير عمر القيسي قوله إنّ "قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت منطقة "الخمار" شرق البلدة، ودمَّرت "كرافانًا" يعود للمواطن وديع نعيم أبو دويح".

وأشارت الوكالة إلى أنّ منطقة "الخمار" تتعرَّض منذ مدَّة لهجمة استيطانية، تتمثل في نصب خيام للمستوطنين، وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار.

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جدير بالذكر أنّ مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" قال، في وقت سابق، إن حصيلة المباني الفلسطينية التي هدمها الاحتلال منذ عام 2009م؛ بلغت نحو ثمانية آلاف و 746 مبنى، مما تسبَّب بتهجير الآلاف من الفلسطينيين.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيونية عمليات هدم الأبنية والمنشآت التابعة لمواطنين فلسطينيين بحجج وذرائع مختلفة أبرزها "عدم الترخيص"، بهدف فرض تغييرات ديموغرافية والانقضاض على الوجود الفلسطيني، ولتوسيع أطماعها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين