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"التعليم" تعلن عن موعد عقد الامتحان المحوسب لوظيفتين تعليميتين

24 يوليو 2023 . الساعة 11:24 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، اليوم الاثنين، عن موعد عقد الامتحان المحوسب لوظيفتين تعليميتين، هما:مدير مدرسة وفق الإعلان الداخلي رقم (1/2023)، ومشرف تربوي- عدد من المباحث وفق الإعلان الداخلي رقم (2/2023)، وذلك يوم السبت الموافق 5/8/2023 في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية- غزة.

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وأكدت عبر موقعها الإلكتروني على مجموعة من الملاحظات جاءت على النحو التالي:

• سيتم عقد المقابلات الشفوية خلال أسبوع من إعلان نسب المرور للمجتازين للامتحان المحوسب.

• سيتم الإعلان عن تفاصيل المواعيد والقاعات لاحقاً.

• سيتم استبعاد أي متقدم مخالف لشروط الإعلان في أي مرحلة من مراحل التسابق.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#امتحان محوسب #ديوان الموظفين العام #التربية والتعليم العالي

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