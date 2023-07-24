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حيَّت مجاهديها في مخيم نور شمس.. "حماس": المقاومة ستبقى عصيَّة على الكسر

24 يوليو 2023 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
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شعار حركة حماس

حيَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أهالي وأبناء شعبنا في مخيم نور شمس بطولكرم الصامدة، معبرة في السياق عن فخرها بمقاوميها الأبطال الذين استبسلوا في الدفاع عن المخيم والتصدّي للاقتحام الإسرائيلي الهمجي صباح اليوم، وحققوا إصابات محققة في صفوف قوات الاحتلال وآلياته المتوغلة.

وأكدت "حماس" في بيان لها، أن المقاومة ستبقى عصيَّة على الكسر.

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وقالت الحركة في بيانها، إن جرائم الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة في أرضنا المحتلة لن تفلح في كسر إرادة هذا الشعب المجاهد، ولن تخيف مقاومتنا، ولن تدفعها للتراجع عن مشروعها للدفاع عن الشعب، وتحرير الأرض والمقدَّسات، وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافات فجر يوم الإثنين، مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت مخيم نور شمس.

ومنعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات بعد ورود عن إصابة لشبَّان نتيجة إطلاق النار الكثيف من جيش الاحتلال.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين فدائيين وجيش الاحتلال، فيما أطلق أكواع محلية الصنع وعبوات تجاه قوات الاحتلال.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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