"شديد": جرائم الاحتلال ستدفع شعبنا لاحتضان مقاومته وثورته المتصاعدة

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد الرحمن شديد، أن "اقتحام الاحتلال لمخيم نور شمس شرق طولكرم وإحداث دمار واسع فيه جريمة صهيونية جديدة تضاف إلى مسلسل العربدة والصلف الذي تشرعنه حكومة يمينية متطرفة وسط صمت دولي مقيت".

وقال في بيان صحفي، اليوم الإثنين: إن "جرائم الاحتلال لن تدفع شعبنا للتخلّي عن مقاومته واحتضان ثورته المتصاعدة، وإرادة شعبنا أقوى من رصاص العدو وآلياته، وأن محاولات العدو لإخماد المقاومة فاشلة، وتحطمها كل يوم سواعد مجاهدينا الأبطال".

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وأضاف: "نبعث بالتحية إلى أهلنا الصامدين في مخيم نور شمس وفي طولكرم الباسلة، ونشد على سواعد المجاهدين الذين تصدّوا للعدوان بالرصاص والعبوات المحلية".

واستدرك بالقول: إن "مداهمات الاحتلال وهمجيته في قدسنا وأقصانا وسائر أرضنا المحتلة لن يقف أمامها شعبنا متفرجًا، وستزيده الأيام مضاءً لمواجهة المحتل حتى طرده من أرضنا".

المصدر / فلسطين أون لاين