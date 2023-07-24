النائب قرعاوي: المقاومة متجذرة بالضفة وشعبنا لن يستسلم للاحتلال

أكد النائب فتحي قرعاوي أن المقاومة الفلسطينية متجذرة في مخيم نور شمس بطولكرم، وشعبنا لن يستسلم أمام جرائم الاحتلال المتواصلة بحقه.

وقال قرعاوي عقب اقتحام منزله فجر اليوم الأحد واعتقال نجله مؤمن: إنّ "جيش الاحتلال اقتحم المنزل بطريقة وحشية وعاث في البيت فساداً، وقامت بعمليات تفتيش وتخريب مقصودة للأبواب والأثاث، إلى جانب بث أجواء الرعب والإرهاب".

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وأضاف: "عقب عمليات التفتيش والتخريب قام جيش الاحتلال باعتقال نجله مؤمن،" مشدداً على أن المقاومة في مخيم نور شمس متجذرة، مشدداً أن المخيم قدم خيرة أبنائه شهداء وأسرى، وعدوان الاحتلال لن يفت في عضد الفلسطينيين، ولن يستطيع الاحتلال بأي حال من الأحوال كسر إرادة شعبنا وثباته.

يُذكر أن قوات الاحتلال حولت منزل النائب فتحي قرعاوي بمخيم نور شمس لثكنة عسكرية، قبل أن تقوم باعتقال نجله مؤمن، عقب اقتحام المخيم بأكثر من 60 آلية عسكرية وإغلاق جميع مداخله.

بدورها، تصدّت المقاومة الفلسطينية لآليات الاحتلال بعبوةٍ شديدة الانفجار في مخيم نور شمس في طولكرم، إلى جانب اشتباكات مسلحة عنيفة، فيما أطلق شبان دعوات لإعلان النفير والغضب والإضراب الشامل تضامناً مع المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين