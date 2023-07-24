هل يبقى استهلاك الأغذية آمنًا بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها؟

غزة/ مريم الشوبكي:

حينما تُفاجَأ بانتهاء صلاحية بعض الأغذية لديك تقع في حيرة من أمرك، هل تتخلص منها على الفور، أو تسرع في تناولها ما دام مذاقها أو خواصها لم تتغير؟ دون أن يساورك الشك للحظة أنك يمكن أن تصاب بتسمم يستدعي دخولك للمستشفى.

والسؤال هنا: هل هناك مدة أمان لتناول بعض الأغذية بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها رغم مرور عدة أشهر؟ وما الأغذية التي يجب التخلص منها فور انتهاء صلاحيتها؟ وهل يمكن أن يكون المجمد حلًا لإطالة صلاحية بعضها؟

العروض الغذائية

في بعض الأحيان تضطر هدى عثمان التي رزقت بخمسة أبناء إلى التعامل مع حملة التخفيضات التي تعلن عنها بعض المراكز التجارية "المولات" فيما يخص بعض الأغذية التي تقترب من انتهاء صلاحيتها، وتخفض أسعارها إلى النصف، لتوفير بعض المال.

تقول عثمان من رفح جنوب قطاع غزة لـ"فلسطين": "ما لا أستطيع شراءه في الأيام العادية، أتحين الفرصة وأبتاعه عند خفض سعره بسبب محدودية الميزانية لدى زوجي الذي لا يتعدى راتبه 800 شيقل، ولكني أتأكد من عدم إصابته بتلف حتى لا يضر بصحة أبنائي".

وتضرب مثلًا بأنها تفضل شراء كريمة الطهي المالحة والمعلبات، كالفطر، والذرة وعادة تكون مرتفعة السعر، ولكنها مطلوبة في إعداد أطباق الدجاج، والمعكرونة، مشيرة إلى أن مثل هذه المنتجات تباع بنصف السعر عند اقتراب موعد انتهاء صلاحيتها.

وتشير عثمان إلى أنها بمجرد فتح عبوة الكريمة -مثلا- تقوم بوضعها داخل أكياس بلاستيكية شفافة حسب الكمية التي تحتاج إليها في كل طبخة، وكذلك الفطر، والذرة، وتغسلها بالماء لتتخلص من المواد الحافظة، ومن ثم تصفيها وتقسمها في أكياس بلاستيكية وتضعها في المجمد لمدة قد تصل إلى ستة أشهر.

غير مرغوبة

في حين تتخلص رانيا اسليم من حي الصبرة شرق مدينة غزة، من أي منتج بمجرد انتهاء تاريخ صلاحيته، لخشيتها من إصابة أبنائها بتسمم غذائي، وتحاول دائمًا شراء كميات قليلة من الأغذية سواء المجمدة، أو الطازجة كالفواكه، والخضار، والمعلبات أيضًا.

وتقول اسليم (48 عامًا) لـ"فلسطين": "في الغالب أبتعد عن شراء أي منتج تاريخ صلاحيته يشارف على الانتهاء حتى لو كان بنصف السعر، ودائمًا أميل إلى شراء الأغذية الطازجة، وفي أحيان قليلة المجمدة كالذرة، والبازيلاء، والجزر، أما اللحوم، والدجاج فأشتريها طازجة ولا أحتفظ بها أكثر من أسبوع في المجمد".

وتتابع: "لدي نفور من المنتجات التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، لأني خضت التجربة في إحدى المرات وكان مذاق بعضها قد تغير، أو فقد قرمشته كالبسكويت، والشيبسي، والمكسرات أيضًا".

خواص المنتج

بدورها تبين اختصاصية التصنيع الغذائي المهندسة داليا أبو طاحون أن مدة صلاحية المنتج الغذائي هي مدة الأمان لاستخدامه، والمحافظة على جودته ولكي يعرف المستهلك كيفية التعامل معه.

وتوضح أبو طاحون لـ"فلسطين"، أن بعض المنتجات يمتد تاريخ صلاحيتها لعامين بعد انتهائه، في حال تم حفظه حسب الشروط الواردة في بطاقة بيان المنتج، في مكان جاف، وبارد.

وتنبه إلى أن كثيرا من المنتجات آمنة في الاستخدام بعد انتهاء صلاحيتها، رغم التغيرات التي تطرأ على جودتها، ومذاقها.

وتلفت أبو طاحون إلى أن مدة صلاحية الأغذية تختلف من منتج إلى آخر ما دامت لم تفقد خواصها، منبهة إلى أن المصانع تعيد تدوير بعض الأغذية، والمعلبات بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها مع رفع جودتها، وتعيد طرحها في الأسواق.

بعض الأغذية الطازجة تمتاز بسرعة تلفها كالبيض، والحليب ومشتقاته، والخبز، وبحسب اختصاصية التغذية فإن البيض إذا تم الاحتفاظ به في الرف الأول في الثلاجة، وليس في بابها كما هو شائع، يمكن أن تمتد صلاحيته حتى شهرين، أما المسلوق منه يحتفظ به ليومين، بعدها يتغير لونه ويميل إلى الرمادي، أما الخبز فيتم الاحتفاظ به دافئًا في المجمد لمدة لا تزيد على شهر، وكذلك التوابل فيمكن بعد انقضاء تاريخ الصلاحية الاحتفاظ بها لثلاثة أشهر في المجمد.

اللحوم والألبان

أما اللبن، والجبنة فيمكن استهلاكها بعد أسبوع من انتهاء صلاحيته في حال تم الاحتفاظ بها في الثلاجة في درجة حرارة 4 درجة مئوية، أما الحليب فبعد مرور 72 ساعة يتفاعل مع الهواء ويفسد، ولكن يمكن إطالة صلاحيته لشهرين إذا تم الاحتفاظ به في المجمد، وفق اختصاصية التغذية.

وتلفت أبو طاحون إلى أن حليب البودرة يمكن أن يبقى صالحًا للاستخدام لمدة ستة أشهر بعد انتهاء تاريخ صلاحيته، مشددة على التخلص من حليب الأطفال الرضع فور انتهاء تاريخ صلاحيته.

وتلفت إلى أن اللحم الأحمر، والدجاج، والأسماك يمكن الاحتفاظ بها لمدة 24 ساعة فقط في درجة حرارة 4 درجة مئوية، وبعد ذلك يجب التخلص منه، أما في المجمد فتمتد صلاحيتها لستة أشهر، منبهة إلى أنها تفقد خواصها بعد مرور شهر من تجميدها، لأنه كلما زادت مدة تجميدها قل سعرها في السوق.

وبسؤالها عن المعلبات التي يمتد تاريخ صلاحيتها لعامين لاحتوائها على مواد حافظة، تجيب اختصاصية التغذية: "لا تفسد المعلبات بعد انتهاء صلاحيتها، وتمتد لعام إضافي، ما دامت محفوظة في مكان مظلم، وبارد، وبعيد عن الرطوبة، ولم يتم فتحها، أما إذا تم فتحها فتفسد بعد يومين".

وتبين أن خواص ومذاق المخبوزات كالقرشلة، والبسكويت وغيرها، يختلف بمجرد انتهاء صلاحيتها، ويمكن أن يتم تناولها ما لم يظهر العفن عليها، ولكن من الأفضل التخلص منها.