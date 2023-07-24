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محدث الهلال الأحمر: إصابتان في اقتحام الاحتلال لمخيم عسكر بنابلس

24 يوليو 2023 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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اقتحام قوات الاحتلال لنابلس

أعلنت جمعية الهلال الأحمر، إصابة شابين بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر بمدينة نابلس.

وذكرت الجمعية أن أحد الإصابتين هي لمسعف متطوع أصيب بالرصاص في قدميه.

وانسحبت قوات الاحتلال من مخيم عسكر القديم شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية، بعد اقتحامه، دون أن تتمكن من اعتقال أي من المطاردين المقاومين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزاتٍ كبيرة المخيم، وحاصرت منزلاً قرب مسجد المهاجرين بين مخيمي عسكر القديم والجديد شرق نابلس، وطالبت شابّاً بتسليم نفسه.

واندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها للمخيم.

واستهدف مقاومون قوة إسرائيلية راجلة تحصَّنت في محيط المنزل المحاصر داخل مخيم عسكر بنابلس بصليات كثيفة من الرصاص.

ووفق مصادر محلية استخدمت قوات الاحتلال طفلًا (13 عامًا) درعًا بشريًّا للضغط على والده لتسليم نفسه في مخيم عسكر شرق نابلس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن شابًّا أصيب برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لمخيم عسكر بنابلس.

وصباح اليوم اقتحمت قوات كبيرة مخيم نور شمس في طولكرم، وكذلك مخيم عقبة جبر في أريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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