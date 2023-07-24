فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ناصر الدين: مخطط تقسيم الأقصى "لعبٌ بالنار لا يمكن أن يتحقق"

فشل اتصالات التسوية بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. والآلاف يحاصرون "الكنيست"

الإرهاب الاستيطاني.. بين التعامي والتجاهل

المسجد الأقصى واجتماع الأمناء العامون دلالات ورسائل

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

أسعار الخضروات واللحوم والدجاج في أسواق قطاع غزة

صاحب الحق منتصر

من جديد.. غالانت في عين العاصفة الإسرائيلية

نجاح مسكون بقلق

الطقس: أجواء شديدة الحرارة مستمرة في كافة أرجاء فلسطين

بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة

24 يوليو 2023 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام بدأ من باب المغاربة وانتهاءً بباب السلسلة.

من جهتها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أداء مستوطنون طقوساً تلمودية، وتقديم حاخامات لشروحات عن الهيكل المزعوم.

بدورها، نشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين، كما تفرض قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها.

يُذكر أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

المصدر / فلسطين أون لاين
توجيهي داخلي 2023 توجيهي داخلي 2023
#القدس المحتلة #اقتحام الأقصى #مستوطنون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة