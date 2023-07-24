الطقس: أجواء شديدة الحرارة مستمرة في كافة أرجاء فلسطين

توقت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس الثلاثاء 25 يوليو

ويكون الجو، يوم غدٍ الثلاثاء، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 26 يوليو

ويوم الأربعاء المقبل، يكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 27 يوليو

أما الخميس فيكون الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصّة في ساعات الذروة، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافّة.





المصدر / فلسطين أون لاين