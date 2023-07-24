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13 إصابة خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم نور شمس بطولكرم

أسعار صرف العملات اليوم الإثنين 24 يوليو 2023

بالفيديو 13 إصابة خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم نور شمس بطولكرم

24 يوليو 2023 . الساعة 05:55 بتوقيت القدس
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قوة كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة طولكرم وتحاصر مخيم نور شمس

أصيب 13 مواطنا، صباح اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة، إن 4 مواطنين أصيبوا خلال الاقتحام بالرصاص الحي، فيما أصيب 9 آخرون بالشظايا.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ترافقها جرافات فجر يوم الإثنين، مدينة طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، أنّ عشرات الآليات العسكرية وجرافات تابعة لجيش الاحتلال، اقتحمت مدينة طولكرم وحاصرت مخيم نور شمس.

وأفادت المصادر، أنّ جرافات جيش الاحتلال قامت بإغلاق مداخل مخيم نور شمس بالسواتر الترابية.

وأكدت مصادر، أنّ جيش الاحتلال منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الإصابات بعد ورود عن إصابة لشبان نتيجة إطلاق النار الكثيف من جيش الاحتلال.

ولاحقا أعلنت مصادر محلية وجود إصابتين برصاص الاحتلال وصفت جراحهما بالطفيفة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين فدائيين وجيش الاحتلال، فيما أطلق أكواع محلية الصنع وعبوات تجاه قوات الاحتلال.

فيما داهمت قوات الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة طولكرم الشيخ فتحي القرعاوي، ونكلت بعائلته، واعتقلت نجله الأسير المحرر مؤمن".

وخرجت دعوات شبابية في محافظة طولكرم بالإعلان عن يوم نفير ومسيرات غضب اليوم الاثنين واعلان الاضراب التجاري يشمل كافة الحياة تضامناً مع ما يحدث في مخيم نور شمس.

هذا وما تزال العملية العسكرية مستمرة في المخيم حتى إعداد هذا الخبر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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